من كواليس "البرنس".. هكذا أطل أحمد زاهر على جمهوره

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "زاهر'' في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسله ''البرنس'' مرتديا ترينجا يجمع بين ثلاث ألوان الكحلي والأصفر والأحمر، مع إرتداءه نظارته الشمسية.



وكتب ''زاهر'' على هذه الصورة قائلا: اشكر ربك علي كل شيء حلو او وحش وادعيله و أكيد ربك هيستجيب، الحمدلله، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ألف حمد وألف شكر على كل حال.



وفي سياق أخر قدم ''زاهر'' العديد من المسلسلات منها العصيان، الرقص مع الزهور، أم كلثوم، شط بحر الهوى، الفرسان، لقاء على الهواء، لحظات حرجة، الطوفان، الحقيقة والسراب، الرجل الأخر، كما شارك "زاهر" في عدة أفلام منها كلم ماما، هروب إضطراري، بلية ودماغه عليا، محترم إلا ربع.