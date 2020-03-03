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بالأرقام.. محمد صلاح "بُعبع" تشيلسي قبل موقعة كأس الإتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:54 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح لخوض مواجهة قوية ضد فريقه السابق تشيلسي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس لعام 2020، على ستاد "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويتطلع "صلاح" لقيادة فريقه لتحقيق الفوز على تشيلسي في مباراة اليوم، والتأهل لربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، ومواصلة المشوار حتي الأدوار النهائية بالبطولة والمنافسة على اللقب.

وخاض نجم منتخب الفراعنة 37 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات بالموسم الحالي (25 مباراة بالدوري الإنجليزي - 7 بدوري أبطال أوروبا - مباراتين بكأس العالم - مباراة بكأس السوبر الأوروبي - مباراة بكاس الدرع الخيرية - مباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3203 دقيقة ، وسجل 19 هدفا، وصنع 9 أهداف.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد تشيلسي؟ 

لعب محمد صلاح 11 مباراة ضد تشيلسي خلال رحلته الاحترافية (7 مباريات مع ليفربول - 4 مباريات مع بازل)، حقق الفوز في 5 مباريات، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين فقط.

نجح نجم منتخبنا الوطني في تسجيل 5 أهداف في شباك تشيلسي ( 3 أهداف بقميص بازل - هدفين بقميص ليفربول)، وصنع هدف وحيد أمام البلوز وكان خلال فترة احترافه ضمن صفوف الفريق السويسري.

أول مواجهة لـ"صلاح" مع فريق تشيلسي كانت بقميص بازل في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2012 / 2013، وخسر فريقه 2 / 1، 3 / 1 على الترتيب، وسجل هدفا في مباراة الإياب.

تقابل نجم الفراعنة بقميص بازل مع تشيلسي موسم 2013 / 2014، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز فريقه ذهابا، وإيابا 2 / 1، 1 / 0 على الترتيب وسجل هدفا في كل مباراة، تألق "صلاح" في المباراتين كان سببًا في انتقاله للفريق اللندني فيما بعد.
  
تجدد اللقاء بين محمد صلاح وفريقه السابق تشيلسي في موسم 2017 / 2018، ولكن هذه المرة بقميص ليفربول، بالدوري الإنجليزي، وتعادل في مباراة الدور الأول 1 / 1 وسجل هدف فريقه، وخسر الريدز في الدوري الثاني 1 / 0.

التقي "صلاح" مع تشيلسي بقميص ليفربول في موسم 2018 / 2019 بالدوري الإنجليزي، وتعادل الفريقين 1 / 1 في الدور الأول، وفاز الليفر بهدفين دون مقابل في الدور الثاني، وسجل صلاح هدفا، وفي نفس الموسم التقي الفريقين في كأس الرابة الإنجليزية وخسر الريدز 2 / 1.

كما التقي تشيلسي وليفربول في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري وفاز الريدز 7 / 6 بركلات الترجيح، بينما تقابل الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفاز الليفر 2 / 1 وصنع "صلاح" هدفا خلال اللقاء.

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