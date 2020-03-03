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إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بنجع حمادي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد إصابة كل من مينا جاد فرح، ٢٢ عاما، وتريفانا هاني بشري ٢٢ عاما، ومارينا لطفي رياض ٢٥ عامًا، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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مصر سيارة حادث انقلاب اخبار

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