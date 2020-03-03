الغرف التجارية : المصانع الصينية بدءت العودة للعمل ولا تأثير"لكورونا"

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع المصانع في الصين عاودة العمل للإنتاج، وبدءت تتواصل مع المستوردين المصريين لتوريد الشحنات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة.

وأدي انتشار فيروس كورونا في الصين وموت الالاف منه، إلى تعطل الإنتاج في بعض المصانع، وتوقف نسبي لعمليات شحن البضائع من هناك.

وتابع " شيحة " لـ" الفجر"، " تواصلنا مع مسؤولين صنيين بوزارة التجارة والصناعة وأصحاب المصانع هناك.. وأرسلو إلينا تقرير تفيد بأن أكثر من 95% من المصانع عادة للإنتاج مرة آخري بعد إنتهاء أعياد السنة القمرية، ولا يوجد أي تأثير لفيروس كورونا على الإنتاج بالمصانع."

وكان فيروس كورونا بدء في الانتشار مع احتفال الصنين بأعياد السنة القمرية التى تعلق المصانع العمل خلالها، ما جعل البعض يعتقد أن توقف المصانع عن العمل مرتبط بشكل أساسي بانتشار الفيروس.

وأكد "شيحة"، على أن الصين تقوم بجهود غير عادية لمنع إنتقال فيروس كورونا عن طريق البضائع المصدرة للدول الآخري من خلال إتباع قواعد صارمة بإجراء فحص من قبل وزارة الزراعة والصناعة على الشحنات قبل تصديرها يتم بعدهامنحها شهادة معتمدة تسمح بتصديرها تؤكد فيها على خضوعها لجميع إجراءات الفحص الطبي وخلوها من أي فيروسات.

وتعد الصين من أكبر الشركاء التجارين لمصر، إذا بلغ حجم التبادل التجاري معها نهاية الربع الأول من العام المالي 2019-2020 قيمة 1.5 مليار دولار منهم 1,4 مليار دولار صادرات صينية، وتتمثل في آلالات ومعدات إنتاج وأجهزة كهربائبة وسيارات وتليفونات محمولة ونسبة بسيط من المواد الغذائية.