العناية الألهية تنقذ الحكم الدولي محمود البنا بعد حادث سير

تعرض الحكم الدولي محمود البنا لحادث سير بسيارته الخاصة، ولكن أنقذته العناية الإلهيه من الموت، بعدما تحطمت سيارته على اثر الحادث.

وقام أصدقاء الحكم الدولي، بنشر صور السيارة بعدما تحطمت بشكل كبير عقب الحادث متمنيين السلامة له.

وكتب صباح اليوم، الثلاثاء، الحكم محمود البنا عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك" :" الى كل الاصدقاء الاعزاء

الحمد لله والشكر لله احب اطمئن الجميع انا بخير والحمد لله بعد حادث الأمس".

وأضاف :وبشكر كل الناس اللى كلمتنى وسألت عليا سواء تليفونيا او على وسائل التواصل الاجتماعى ".