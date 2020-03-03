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شاهد.. لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" قبل التوجه إلى تونس (صور)
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:29 م
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هاني عصام
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ظهرت بعثة فريق
الزمالك بالكمامات خلال تواجدهم في مطار القاهرة قبل السفر إلى تونس إستعدادا لمواجهة
الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.
وظهر أفراد بعثة
الزمالك بالكمامات بسبب انتشار فيروس الكورونا في بعض البلدان خلال الفترة الحالية
إلى جانب اكتشاف حالة خلال الساعات الماضية في تونس.
ويترأس بعثة الزمالك
لتونس أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.
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