"corona" رابط موقع فيروس كورونا الذي اطلقه مجلس الوزراء المصري لتوعية المواطنين من الأخطار www.care.gov.eg

أطلق رئاسة مجلس الوزراء موقع الكتروني جديد عن فيروس كورونا وهو يوضح للمواطنين سبل الوقاية من المرض وتوعية شاملة، حيث نستعرض لقرائنا رابط موقع كورونا بعد نشر مجلس الوزراء حملات توعية مختلفة عن الفيروس في من خلال النشرات المختلفة، ويأتي هذا بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يجيب الموقع عن كافة استفسارات المواطنين ويعمل الموقع على تحديث كافة المعلومات الخاصة بالمرض لتوعية المواطن عن طرق انتقال المرض وطرق الوقاية والتوضيح عن الأشخاص الأكثر عرضة للمرض.

مجلس الوزراء يطلق موقع كورونا





تعمل الحكومة المصرية على توعية المواطنين من خطر كورونا وذلك بتدشين العديد من الحملات المختلفة ونشر التوعية بين المواطنين من خطر كورونا، واتخاذ كافة سبل الاحتياط، حيث هناك المزيد من رصد جميع الحالات الخاصة بالمرض، ونوضح لقرائنا رابط الموقع الرسمي لفيروس كورونا الجديد الذي تم تدشينه من قبل رئاسة مجلس الوزراء.









رابط موقع فيروس كورونا





الآن يمكنكم الدخول مباشرة على رابط موقع كورونا للاستفادة من المحتوى الذي يقدمه الموقع الالكتروني الجديد، حيث يمكنك الدخول على الموقع الآن من خلال الرابط المباشر “www.care.gov.eg” واعلن مجلس الوزراء المصري عن اطلاق موقع كورونا الجديد من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليكون متاحاً لجميع المواطنين.







