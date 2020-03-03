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مسؤول: الولايات المتحدة ترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إلى سوريا
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:22 م
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مـحــمد حســــــــــين
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صرحت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى الشعب السوري.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت "أورتاجوس"، إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة التوصية بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا في تل أبيض لتقديم المساعدات والأدوية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
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