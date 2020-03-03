مسؤول: الولايات المتحدة ترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إلى سوريا

صرحت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى الشعب السوري.