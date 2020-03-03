Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول: الولايات المتحدة ترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إلى سوريا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرحت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترسل 108 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى الشعب السوري.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت "أورتاجوس"، إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة التوصية بفتح معبر حدودي إضافي بين سوريا وتركيا في تل أبيض لتقديم المساعدات والأدوية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ ساعة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ أقل من ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ ساعة و 18 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

04:55 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status