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مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي لمعلول استعدادًا لمواجهة صن داونز

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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بدأ التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجري حول الملعب، على هامش مران اليوم، الذي خاضه الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ونفذ معلول بعض الفقرات الأخيرة في برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه، وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل.

وكان معلول قد اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، بعد مواجهة الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا، التي أقيمت على استاد القاهرة مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، يوم السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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