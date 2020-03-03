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أزمة داخل يوفنتوس بسبب والدة رونالدو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:22 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نشبت أزمة كبرى في الساعات الأخيرة داخل فريق يوفنتوس الإيطالي بسبب والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق والتي تعرضت لوعكة صحية صباح اليوم.

وقرر كريستيانو رونالدو السفر إلى بلاده اليوم الثلاثاء بعد معرفته بوعكة والدته الصحية، خاصة وأن تم نقلها إلى المستشفى لإصابتها بسكته دماغية.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن سفر رونالدو إلى البرتغال صباح اليوم جعل مشاركته مع الفريق في مباراة غدا ضد ميلان بكأس إيطاليا محل شك كبير.

وكان فريق يوفنتوس قد تعادل مع ميلان بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب السان سيرو في ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

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