Advertisements
Advertisements
Advertisements

بورش تعمل على تطوير أنظمة قيادة ذاتية مخصصة في مناطق الخدمات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:17 م
Advertisements
شركة بورش
شركة بورش
Advertisements
أعلنت شركة بورش الألمانية عن عملها على تطوير أنظمة قيادة ذاتية مخصصة للاستخدام في مناطق الخدمات.

وعن نظام شركة بورش الجديد للقيادة الذاتية، فهو يعمل على التحكم بالسيارة داخل ورش الصيانة والموانئ وسفن الشحن، وتعمل الشركة على تطويره مع شركة Kopernikus Automotive.

واستخدمت بورش تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة  في نظامها الجديد، وقال Alexander Haas مدير مشروع بورش: "هذه التقنية بعيدصا عن أجهزة الاستشعار في السيارة وخارجها وبعيداً عن البرمجة الجامدة هي تقنية قائمة على البيانات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيادة ذاتية عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات بورش السيارات الذكاء الاصطناعي اخبار السيارات

أخبار تهمك

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ ساعتين

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات والهند تدشنان شراكة لتحقيق نحو 20 مليار دولار أمريكي.. (صور)

ننشر مواصفات الجيل القادم من "بورش 911 GT3"

شركة أمريكية تستخدم سيارتها ذاتية القيادة لمنع الحشرات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

04:55 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status