بورش تعمل على تطوير أنظمة قيادة ذاتية مخصصة في مناطق الخدمات

أعلنت شركة بورش الألمانية عن عملها على تطوير أنظمة قيادة ذاتية مخصصة للاستخدام في مناطق الخدمات.





وعن نظام شركة بورش الجديد للقيادة الذاتية ، فهو يعمل على التحكم بالسيارة داخل ورش الصيانة والموانئ وسفن الشحن، وتعمل الشركة على تطويره مع شركة Kopernikus Automotive.



