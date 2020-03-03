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مران قوي للأهلي في بريتوريا تحضيرا لصن داونز

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانًا قويًّا، اليوم، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

استمر مران الفريق ٧٥ دقيقة، وبدأ بمحاضرة نظرية ثم خاض الفريق فقرة بدنية مطولة.

وركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الجوانب الفنية والخططية، وذلك خلال تدريبات الكرة والتقسيمة، التي شهدت مشاركة حارسين في منتصف الملعب، وغلب عليها الطابع الحماسي.

ويخوض الأهلي مرانه على مجمع ملاعب بريتوريا على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يخوض مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبي، يوم الجمعة المقبل، في نفس توقيت مواجهة صن داونز الثالثة عصرًا.

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