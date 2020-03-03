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كورونا تهدد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:13 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبحت مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مهددة بإقامتها بدون جماهير بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في الفترة الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت قد ألمحت روكسانا ماراكيناو وزيرة الرياضة الفرنسية إلى أن هناك احتمالية كبيرة لإقامة مباراة باريس ودورتموند بدون حضور جماهير على ملعب حديقة الأمراء.

وقالت ماراكيناو في تصريحات حسب صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية : "مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ستقام في موعدها بدون قلق، ولكن من الممكن أن تقام بدون جماهير من أجل الحفاظ عليهم خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية قد أعلنت مؤخرا قرارا بمنع أي تجمعات تزيد عن 5 آلاف شخص، من أجل عدم انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

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