أيتن عامر: "نفسي أعمل أغاني حلوة.. ومش قادرة أنفذ الخطوة دي"

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".



وظهرت ''عامر" في هذه الصورة من إحدى الأستديوهات مرتدية بنطال من الجينز، وتيشيرت من اللون الأبيض به بعض الرسومات الكرتونية.



وكتبت "عامر" على هذه الصورة قائلة: وانا فى المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها مس / سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتنى العزف على كل الآلات الموسيقية و اولها كان الاوكورديون مع انه كان اكبر مني اصلا كنت وقتها فى تالتة ابتدائي و كنت بمشي طابور المدرسة كله و كنت كل يوم انا اللى بعزف النشيد الوطني و موسيقى التمارين.





وتابعت "عامر" قائلة: لما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز، دة غير انى كنت بطلة حفلات المدرسة من اول فقرة الشعر الفرنساوى لحد استعراض الحب نادانى لحكيم حببتنى فى الغنا جدا لدرجة ان كنت فعلا حلمى أكون مطربة و أعمل أغانى حلوة.



وأضافت "عامر" قائلة: فعلا لما كبرت وقبل ما امثل مضيت مع شركة انتاج اغانى و نفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل و حسيت انى موهبتى كممثلة اكبر كتير من الغنا و الحمد لله نجحت، بس لحد دلوقتى فى حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة انا نفسي اعمل اغانى حلوة و مش قادرة أنفذ الخطوة دى بصراحة.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: صوتك حلو يا أيتن، اشتغلي على نفسك وهتبقي احلى مطربة في العالم، كل الحب من جدة.



وفي سياق أخر شاركت ''أيتن" في العديد من المسلسلات منها حضرة المتهم أبي، أحزان مريم، الدالي، أفراح إبليس، لحظة ميلاد، كيد النسا، إبن موت، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، كاريوكا، الوالدة باشا، السبع وصايا، الزوجة الثانية، زنقة ستات، سالم أبو أخته، أيوب.



وقدمت "أيتن" عدة أفلام منها رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج، خلاويص.