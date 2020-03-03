Advertisements
Advertisements
Advertisements

أيتن عامر: "نفسي أعمل أغاني حلوة.. ومش قادرة أنفذ الخطوة دي"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:22 م
Advertisements
ايتن عامر
ايتن عامر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهرت ''عامر" في هذه الصورة من إحدى الأستديوهات مرتدية بنطال من الجينز، وتيشيرت من اللون الأبيض به بعض الرسومات الكرتونية.

وكتبت "عامر" على هذه الصورة قائلة: وانا فى المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها مس / سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتنى العزف على كل الآلات الموسيقية و اولها كان الاوكورديون مع انه كان اكبر مني اصلا كنت وقتها فى تالتة ابتدائي و كنت بمشي طابور المدرسة كله و كنت كل يوم انا اللى بعزف النشيد الوطني و موسيقى التمارين.


وتابعت "عامر" قائلة: لما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز، دة غير انى كنت بطلة حفلات المدرسة من اول فقرة الشعر الفرنساوى لحد استعراض الحب نادانى لحكيم حببتنى فى الغنا جدا لدرجة ان كنت فعلا حلمى أكون مطربة و أعمل أغانى حلوة.

وأضافت "عامر" قائلة: فعلا لما كبرت وقبل ما امثل مضيت مع شركة انتاج اغانى و نفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل و حسيت انى موهبتى كممثلة اكبر كتير من الغنا و الحمد لله نجحت، بس لحد دلوقتى فى حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة انا نفسي اعمل اغانى حلوة و مش قادرة أنفذ الخطوة دى بصراحة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: صوتك حلو يا أيتن، اشتغلي على نفسك وهتبقي احلى مطربة في العالم، كل الحب من جدة.

وفي سياق أخر شاركت ''أيتن" في العديد من المسلسلات منها حضرة المتهم أبي، أحزان مريم، الدالي، أفراح إبليس، لحظة ميلاد، كيد النسا، إبن موت، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، كاريوكا، الوالدة باشا، السبع وصايا، الزوجة الثانية، زنقة ستات، سالم أبو أخته، أيوب.

وقدمت "أيتن" عدة أفلام منها رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج، خلاويص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الرى افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ ساعة و 15 دقيقة

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ ساعتين

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

المطربة "حنان": "الشمس الجريئة" اشتهرت أكثر مني

أيتن عامر تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

أيتن عامر تعبر عن حبها لزوجها على طريقتها الخاصة

استياء محمد عز من كونه مطرب

حمو بيكا عن أزمته مع "المهن الموسيقية": "أنا وأمي اعتذرنا لهاني شاكر.. أعمل إيه تاني؟"

في ذكرى ميلاد آيتن عامر .. 7 معلومات لا تعرفها عن حياتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

04:55 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status