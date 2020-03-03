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تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:17 م
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ريهام على
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لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية والذي تنظمه كلية الزراعة خلال الفترة من 2-4 مارس 2020، حيث شهد الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور منى الخشاب عميد كلية الزراعة والدكتور نيفين السواح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الجلسة الثانية برئاسة الدكتور إيناس صادق أستاذ الاقتصاد الزراعي وحضور الدكتور محمد سعيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الفيوم والدكتور زهرة محمود أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة بغداد، وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "بحوث الاقتصاد الزراعي" اليوم الثلاثاء بقاعة السيمنار بكلية الزراعة.

تضمنت الجلسة مناقشة ثلاث أبحاث شملت بحثا عن التجارة الخارجية للمحاصيل الطبية والعطرية لمصر ودول حوض النيل، وبحثا عن تحليل اقتصادي للميزان التجاري للمحاصيل الزراعية، وبحثا عن دراسة تحليلية لتباينات الإنفاق على النمط الاستهلاكي في مصر.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات أهمها العمل على تنشيط العلاقات التجارية بين دول حوض النيل وخاصة دول الجوار والعمل على حل الخلافات السياسية بين تلك الدول من خلال التركيز على أطر المشاركة في البنية التحتية لتنمية التجارة الخارجية كالموانئ البرية والبحرية والجوية ووسائل النقل بكافة أنواعها، وزيادة الإنتاج الزراعي حيث يحصل بند الطعام على وزن نسبي كبير في سلة السلع والخدمات التي يقاس عليها التضخم، وتوفير سبل الدعم الفني والخبرات الفنية لكافة الأنشطة الصناعية والزراعية في دول حوض النيل بما يحقق الاستفادة الكاملة من التقدم التكنولوجي ومن ثم رفع كفاءة واستخدام الموارد المتاحة في تلك الدول، وأخيرا ً الحد من انتقال عدوى التضخم من قطاع اقتصادي لآخر وهو ما حدث بعد رفع الدعم عن المحروقات والذي انتقل من قطاع النقل لباقي القطاعات.

وفي ختام الجلسة تم تسليم شهادات تقدير للباحثين المشاركين بأبحاثهم في جلسة بحوث الاقتصاد الزراعي.

تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
تواصل جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
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