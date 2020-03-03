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محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:17 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا موسعًامع المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحضور الدكتور حسانين أبوزيد والدكتورة مها فهيم استشارس التخطيط، بجانب الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى التخطيط العمراني ومركز المعلومات.

وقد أكد محافظ أسوان على أن هناك رؤية جديدة يتم التخطيط الجيد لتنفيذها خلال المرحلة القادمة تعتمد على خلق محاور وشرايين للتنمية، وأيضًا مناطق عمرانية وإستثمارية متنوعة الإنشطة بمختلف المراكز والمدن لاستغلال الظهير الصحراوي في الخروج من الوادي الضيق إلى آفاق مستقبلية تتناسب مع مكانة وموقع أسوان الجغرافى نحو الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى إمتلاكها العديد من المقومات الإقتصادية زراعيًا وصناعيًا وسياحيًا وتراثيًا، فضلًا عن توافر شبكةالطرق والمحاور والكبارى شرقًا وغربًا. 


وأشاد بدور هيئة التخطيط العمراني المحوري والحيوي للأسراع بإنهاء توسعات كردونات المدن بعد إنهاء مخططات 6 مدن وجارى إنهاء4 مدن أخرى للمضى قدمًا فى تنفيذ مشروعات خدمية وبنية تحتية تساهم فى القضاء علىالعشوائية والتكدس بإنشاء أسواق حضارية ومواقف سيرفيس وغيرها. 


وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تم الإتفاق على إعداد تخطيط عمرانى لقرى الظهير الصحراوى يقوم على توافرالبنية الأساسية والخدمات والمنشآت حيث أن مستقبل المحافظة بكل مراكزها فى إستثمارغرب وشرق النيل لإنشاء مدن جديدة متكاملة لمختلف الأنشطة اللوجستية والإقتصادية بدايةمن كركر جنوبًا وحتى إدفو شمالًا مرورًا بقرى بنبان وفارس والرمادى والعلاقى وهوما سيتم وضعه ضمن المخطط الإستراتيجى الجارى تحديثه بهذه المقترحات والرؤىالجديدة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بوضع كافة الأفكار والمقترحات طبقًا للمطالب الجماهيرية من مواقع خدمية أو محاور أو مشروعات إستثمارية تمهيدًا لإدراجها فى المخطط الجديد سواء للأحوزةالعمرانية أو كردونات المدن والقرى وخاصة أنه سيتم عقد إجتماعات مع المستثمرين ورجال الأعمال مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة. 

وكشف أشرف عطية عن أنه سيتم إدراج العديد من المناطق الصناعية الحرفية ضمن المخطط العمرانى الجديد في العلاقي وكركر والسباعية لإطلاق حزمة من المشروعات الإستثمارية لتحقيق الإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والتي تتوافر باحتياطيات كبيرة ليحقق ذلك العديد من العوائد الاقتصادية لأبناء أسوان، علاوة على حماية شبكة الطرق السريعة والداخلية وماتتضمنه من بنية تحتية للتلف والتهالك


وأكد على أنه تم التنسيق على وضع إنشاء طريق جديد في الجانب الشرقي من بحيرة ناصر يمتد من قسطل وحتى الأقصر لربطه بطريق الكريمات وصولًا للقاهرة وهو الذي سيحقق نقلة نوعية لاستثمار الخامات والمزايا النسبية مع خلق تجمعات عمرانية جديدة.
محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية
محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية
محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية
محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية
محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية
محافظ أسوان يبحث تحويل الإقليم لقاعدة إقتصادية وقبلة استثمارية
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مصر محافظ اسوان قاعدة اقتصادية اسوان اخبار

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