Advertisements
Advertisements
Advertisements

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادًا لصن داونز

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، والتي يسعى من خلالها لتجهيز اللاعبين جيدًا لمواجهة صن داونز المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ ساعة و 16 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ ساعة

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ ساعتين

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

04:55 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status