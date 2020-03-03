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رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:13 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ممثلي إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار بأرض الجامعة بالفيوم الجديدة بحضور الدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والدكتور عماد عبدالسلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة وعدد من أعضاء المجموعة الاستثمارية.

أشار الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد أن محافظة الفيوم تتميز بموقع متميز يؤهلها لتكون بيئة جاذبة للاستثمار مضيفًا أن أرض الجامعة بالفيوم الجديدة والبالغ مساحتها 250 فدان سوف تضع النواة الأولى للتنمية الشاملة بالمنطقة لتشمل منطقة خدمات تعليمية وأكاديمية ومدينة اوليمبية بالإضافة إلى مناطق ترفيهية واستثمارية تخدم المجتمع الجامعي.

وقد تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة أوجه التعاون بين الجامعة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة.

رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يبحث أوجه الاستثمار بأرض الجامعة
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الكلمات المفتاحية

جامعة الفيوم تنميه الفيوم البحوث والدراسات

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