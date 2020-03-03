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مورينيو يُجيب.. هل سيكون موسمه فاشل بدون ألقاب مع توتنهام ؟

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن فترته مع الفريق هذا الموسم وإمكانية خروج السبيرز هذا الموسم بدون تحقيق ألقاب.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أُريد الفوز بلقـب مع توتنهام، ولم أستطع اللعب في كأس الكاراباو مِما أعطاني فرصة أقل [للفوز بلقب]، وفارق 30 نقطـة عن المُتصدر في الدوري الإنجليزي كذلك مُستحيل".

وأضاف : "في كأس الإتحاد الإنجليزي لدينا حِلم و سنُقاتِل من أجله، وأمامنا 3 مباريات فقط وسنكون في المباراة النهائية وسنلعب لتحقيق هذا اللقب".

وتابع عن رأيه في حال عدم تحقيق هذا الموسم ألقاب فسيكون ذلك فشل قائلا : "‏لا طبعا لقد جئت في منتصف الموسم، وفي وسط الكثير من الظروف الصعبة، ولا أعتقد ذلك".

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مورينيو توتنهام

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