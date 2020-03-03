مورينيو يُجيب.. هل سيكون موسمه فاشل بدون ألقاب مع توتنهام ؟





تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن فترته مع الفريق هذا الموسم وإمكانية خروج السبيرز هذا الموسم بدون تحقيق ألقاب.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أُريد الفوز بلقـب مع توتنهام، ولم أستطع اللعب في كأس الكاراباو مِما أعطاني فرصة أقل [للفوز بلقب]، وفارق 30 نقطـة عن المُتصدر في الدوري الإنجليزي كذلك مُستحيل".





وأضاف : "في كأس الإتحاد الإنجليزي لدينا حِلم و سنُقاتِل من أجله، وأمامنا 3 مباريات فقط وسنكون في المباراة النهائية وسنلعب لتحقيق هذا اللقب".





وتابع عن رأيه في حال عدم تحقيق هذا الموسم ألقاب فسيكون ذلك فشل قائلا : "‏لا طبعا لقد جئت في منتصف الموسم، وفي وسط الكثير من الظروف الصعبة، ولا أعتقد ذلك".



