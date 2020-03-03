الخطيب يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا استعدادًا لمواجهة صن داونز.



وطالب الخطيب من اللاعبين والجهاز الفني ببذل أقصى جهد في المباراة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي والعبور لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وشدد الخطيب في جلسته مع اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وفاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مطالبهم بضرورة التركيز في مباراة السبت المقبل.



ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.