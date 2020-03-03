Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصات الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:02 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بعد القفزة التى حققتها المؤشرات أمس بدعم من توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتعهدت دول مجموعة السبع باستخدام كافة أدوات السياسة المناسبة لحماية الاقتصاد العالمي من التأثير السلبي لفيروس كورونا لكنها لم تعلن إجراءات محددة.

وتأمل الأسواق في الوقت الحالي في استجابة قوية من البنوك المركزية لدعم الاقتصاد على رأسهم الفيدرالي الأمريكي حيث يرى المستثمرون احتمالية 100 بالمائة لخفص الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومع إقبال أستراليا على خفض الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ خفض أكبر للفائدة.

ويواصل المستثمرون مراقبة تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 90 ألف شخصاً، وأودى بحياة 3 آلاف شخصاً على الأقل عالمياً أغلبهم في الصين.

وفي الولايات المتحدة، أعلن مسؤولون في واشنطن ارتفاع عدد الوفيات إثر الفيروس المميت إلى 6 أشخاص بعد وفاة 4 أشخاص بالأمس.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية في جلسة الأمس حيث قفز "داو جونز" بأكثر من 1200 نقطة مع آمال التحفيز النقدي.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 26641.5 نقطة .

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3080.2 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة ليسدل 8938.6 نقطة.

وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.550.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البورصة الامريكية الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 35 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ ثلث ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات.. و"ستاندرد أند بورز" يسجل مستوى قياسي جديد

مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين اليوم الأربعاء

البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

البورصة الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع

البورصة الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status