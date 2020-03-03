البورصات الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بعد القفزة التى حققتها المؤشرات أمس بدعم من توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا.





وتعهدت دول مجموعة السبع باستخدام كافة أدوات السياسة المناسبة لحماية الاقتصاد العالمي من التأثير السلبي لفيروس كورونا لكنها لم تعلن إجراءات محددة.





وتأمل الأسواق في الوقت الحالي في استجابة قوية من البنوك المركزية لدعم الاقتصاد على رأسهم الفيدرالي الأمريكي حيث يرى المستثمرون احتمالية 100 بالمائة لخفص الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.





ومع إقبال أستراليا على خفض الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ خفض أكبر للفائدة.





ويواصل المستثمرون مراقبة تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 90 ألف شخصاً، وأودى بحياة 3 آلاف شخصاً على الأقل عالمياً أغلبهم في الصين.





وفي الولايات المتحدة، أعلن مسؤولون في واشنطن ارتفاع عدد الوفيات إثر الفيروس المميت إلى 6 أشخاص بعد وفاة 4 أشخاص بالأمس.





وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية في جلسة الأمس حيث قفز "داو جونز" بأكثر من 1200 نقطة مع آمال التحفيز النقدي.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 26641.5 نقطة .





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3080.2 نقطة.





وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة ليسدل 8938.6 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.550.