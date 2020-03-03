صحة البحر الأحمر تشن حملات توعوية بالمدارس عن فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا بمدارس المحافظة وذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وقالت الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، فى تصريحات صحفية اليوم إنه تم عقد ندوات توعية وتثقيف لطلبة المدارس الابتدائية عن كورونا بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.



وأضافت أنه تم تشكيل فرق من إدارة الطب الوقائي للمرور على المدارس بالتنسيق مع الصحة المدرسية وذلك بغرض التثقيف الصحي، كما تم التنبيه على ضرورة نظافة الحمامات وتطهير الخزانات.



ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات التوعية بمدارس المرحلة الإعدادية والثانوية بمدن البحر الأحمر وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الابتدائية وذلك بغرض التعريف والتوعية والوقاية، لافتا إلى عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بأي من مدن البحر الأحمر. فيما أكد مسؤولوا التربية والتعليم بالبحر الأحمر على انتظام الطلبة في جميع المدارس، وأن نسبة الغياب لا تذكر وطبيعة، ولا علاقة لها بالتخوف من أي أمراض معدية.