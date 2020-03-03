Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لافروف": "ترامب" يقبل اقتراح "بوتين" بعقد قمة مجلس الأمن الدولي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:01 م
Advertisements
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعقد اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يالوم الثلاثاء.

وقال "لافروف"، إن روسيا تتوقع موعد ومكان انعقاد القمة قريبًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، إن ترامب مستعد للقاء زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف مناقشة الحد من التسلح.
Advertisements

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ 34 دقيقة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 33 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ 19 دقيقة

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status