"لافروف": "ترامب" يقبل اقتراح "بوتين" بعقد قمة مجلس الأمن الدولي

قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعقد اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يالوم الثلاثاء.