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حالة تأهب قصوى للجيش اليوناني والشرطة على طول الحدود التركية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ظلت قوات الجيش اليوناني وشرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب قصوى، اليوم الثلاثاء على طول الحدود البرية بين اليونان وتركيا، النقطة الرئيسية في النزاع المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول كيفية التعامل مع موجة جديدة من المهاجرين واللاجئين.

وقالت السلطات اليونانية، إن الحدود كانت هادئة، اليوم الثلاثاء، على عكس الاشتباكات التي شوهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، عالقين في المنطقة المحرمة، وفقًا لما أعلنته وكالة "رويترز".

وقال ضابط بالجيش مدجج بالسلاح لوكالة "رويترز" قرب معبر كاستانتس: "لم تكن هناك سوى محاولات قليلة اليوم من قبل المهاجرين لعبور الحدود البرية. دعونا نأمل أن يستوعبوا الرسالة."

وأكد مصدر بالشرطة، بعد وصول ما يقرب من 300 مهاجر إلى الجزر اليونانية بالقوارب يوم الاثنين: "إلى الجنوب، كانت الحدود البحرية لليونان مع تركيا في بحر إيجه أكثر هدوءًا أيضًا، اليوم الثلاثاء، بسبب البحار المتقلبة".

ويحاول نحو 10 آلاف مهاجر اختراق الحدود منذ أن أعلنت تركيا يوم الخميس الماضي أنها لم تعد تؤيد اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لإبقاء اللاجئين على أراضيها مقابل الحصول على مساعدات بمليارات اليورو.

وقامت سيارات جيب تابعة للجيش بدوريات في المنطقة، وظلت الطرق المؤدية إلى نهر إفروس الذي يمثل الحدود اليونانية التركية مغلقة.

توفي صبي سوري يوم الاثنين بعد أن اُختطف هو و 47 آخرون من البحر عندما انقلب قاربهم. وكان أول حالة وفاة منذ أن فتحت تركيا حدودها.

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