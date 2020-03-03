Advertisements
Advertisements
Advertisements

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
رد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على دخوله في صدام مع محمود عبد المنعم كهربا زميله في الفريق بالساعات الماضية.


وتردتت انباء عن دخول كهربا في صدام مع صالح جمعة بسبب شقيقة عبد الله جمعة لاعب الزمالك على خلفية الأزمة السابقة بلقاء السوبر المصري بين الفريقين في الإمارات.


ونشر صالح جمعة صورة تجمعه مع كهربا عبر الشبكات الاجتماعية ليرد على هذه الأنباء ولينفي كل الشائعات المنتشرة حول دخول الثنائي في صدام بالساعات الماضية.


كما عاد صالح جمعة لينشر صورة له من تدريبات الاهلي للرد على شائعات رحيله عن الفريق وانتقاله للزمالك في الصيف المقبل.
صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"
صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ ثلث ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status