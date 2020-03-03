صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

رد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على دخوله في صدام مع محمود عبد المنعم كهربا زميله في الفريق بالساعات الماضية.









وتردتت انباء عن دخول كهربا في صدام مع صالح جمعة بسبب شقيقة عبد الله جمعة لاعب الزمالك على خلفية الأزمة السابقة بلقاء السوبر المصري بين الفريقين في الإمارات.









ونشر صالح جمعة صورة تجمعه مع كهربا عبر الشبكات الاجتماعية ليرد على هذه الأنباء ولينفي كل الشائعات المنتشرة حول دخول الثنائي في صدام بالساعات الماضية.









كما عاد صالح جمعة لينشر صورة له من تدريبات الاهلي للرد على شائعات رحيله عن الفريق وانتقاله للزمالك في الصيف المقبل.