مورينيو يعلن غياب نجم توتنهام عن مباراة نوريتش سيتي

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن غياب الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس السبيرز عن مواجهة فريق نوريتش سيتي غدا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية : "أنتظر الأخبار قبل كل مباراة ولم أتوقع أنه سيغيب عن مباراة الغد، وسأنتظر الأخبار الجيدة ليوم السبت، و آمل أن يعود لأن إصابته لا تدعي للقلق، وليست الإصابة التي تغيبه 4 أو 5 مباريات".

وكان قد غاب هوجو لوريس عن المباراة الماضية لتوتنهام ضد فريق ولفرهامبتون والتي انتهت بهزيمة السبيرز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في البريميرليج.





الجدير بالذكر أن لوريس كان قد غاب عن السبيرز لمدة شهرين بعد تعرضه لإصابة على مستوى يده خلال مباراة برايتون بالدور الاول من الدوري الإنجليزي.