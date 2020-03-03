سمية الخشاب: حبيت "بنت الجيران" لأنها لذيذة
حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة محمد طارق أضا، ببرنامجه "أضا أخف من أضا"، على راديو إينرجي 92.1.
وجاءت
أبرز تصريحاتها خلال الحلقة:
- وجدت إنه لا يوجد شخص يدلع المرأة العربية
بشكل كامل لذلك قدمت أغنية "عربية أنا".
- هناك أغاني كثيرة عن الراجل العربي مثل
"عربيًا أنا" للفنان يوري مرقدي.
- أغنية "عربية أنا"، تظهر جمال
وروعة المرأة ودورها الكبير في المجتمع.
- أحسن كلاً من هشام طارق و حسن محمد في كتابة
الكلمات الخاصة بالأغنية.
- استقبلني الشعب السوري بشكل حافل وقدموا
كافة التساهيل لإخراج فيديو كليب "عربية أنا"، بشكل رائع.
- أغنية "بتستقوى"، كانت رسالة
لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة.
- أحرص على تقديم عمل يبقى في الذاكرة.
- أنا خارج السباق الرمضاني هذا العام لظروف
خارجة عن إراداتي.
- لا اركز مع الإشاعات لإنها تضييع وقت وأنا محتاجة أركز أكتر
مع شغلي وحياتي.
- أحب تيك توك لإن فيه جنون ومختلف عن أي
شبكة تواصل اجتماعي.
- التيك توك يظهر إمكانيات وقدرات أي شخص
.
- أحب دائماً تقديم التحديات في كل الأدوار
.
- من أكثر الأدوار التي بها تحدي مسلسل
"ريا وسكينة" و "خيانة مشروعة".
- دخلت قلوب الناس من خلال دوري في
"عائلة الحج متولي".
- أستعد لتقديم مسرحية وفيلم مع الفنان أحمد
آدم.
- أكثر أغنية بحبها "بنت الجيران" لإنها مبهجة ولذيذة بس
مش عايزين أي ألفاظ سيئة في الأغاني.
- كريم عبدالعزيز من أكثر النجوم الذي أتمني
العمل معه.