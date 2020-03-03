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سمية الخشاب: حبيت "بنت الجيران" لأنها لذيذة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:43 م
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سمية الخشاب
سمية الخشاب
الفجر الفني
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حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة محمد طارق أضا، ببرنامجه "أضا أخف من أضا"، على راديو إينرجي 92.1.

 

وجاءت أبرز تصريحاتها خلال الحلقة:

 

-           وجدت إنه لا يوجد شخص يدلع المرأة العربية بشكل كامل لذلك قدمت أغنية "عربية أنا".

-           هناك أغاني كثيرة عن الراجل العربي مثل "عربيًا أنا" للفنان يوري مرقدي.

-           أغنية "عربية أنا"، تظهر جمال وروعة المرأة ودورها الكبير في المجتمع.

-           أحسن كلاً من هشام طارق و حسن محمد في كتابة الكلمات الخاصة بالأغنية.

-           استقبلني الشعب السوري بشكل حافل وقدموا كافة التساهيل لإخراج فيديو كليب "عربية أنا"، بشكل رائع.

-           أغنية "بتستقوى"، كانت رسالة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة.

-           أحرص على تقديم عمل يبقى في الذاكرة.

-           أنا خارج السباق الرمضاني هذا العام لظروف خارجة عن إراداتي.

-           لا اركز  مع الإشاعات لإنها تضييع وقت وأنا محتاجة أركز أكتر مع شغلي وحياتي.

-           أحب تيك توك لإن فيه جنون ومختلف عن أي شبكة تواصل اجتماعي.

-           التيك توك يظهر إمكانيات وقدرات أي شخص .

-           أحب دائماً تقديم التحديات في كل الأدوار .

-           من أكثر الأدوار التي بها تحدي مسلسل "ريا وسكينة" و "خيانة مشروعة".

-           دخلت قلوب الناس من خلال دوري في "عائلة الحج متولي".

-           أستعد لتقديم مسرحية وفيلم مع الفنان أحمد آدم.

-           أكثر أغنية بحبها  "بنت الجيران" لإنها مبهجة ولذيذة بس مش عايزين أي ألفاظ سيئة في الأغاني.

-           كريم عبدالعزيز من أكثر النجوم الذي أتمني العمل معه.

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