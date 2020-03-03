سمية الخشاب: حبيت "بنت الجيران" لأنها لذيذة

حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة محمد طارق أضا، ببرنامجه "أضا أخف من أضا"، على راديو إينرجي 92.1.

وجاءت أبرز تصريحاتها خلال الحلقة:

- وجدت إنه لا يوجد شخص يدلع المرأة العربية بشكل كامل لذلك قدمت أغنية "عربية أنا".

- هناك أغاني كثيرة عن الراجل العربي مثل "عربيًا أنا" للفنان يوري مرقدي.

- أغنية "عربية أنا"، تظهر جمال وروعة المرأة ودورها الكبير في المجتمع.

- أحسن كلاً من هشام طارق و حسن محمد في كتابة الكلمات الخاصة بالأغنية.

- استقبلني الشعب السوري بشكل حافل وقدموا كافة التساهيل لإخراج فيديو كليب "عربية أنا"، بشكل رائع.

- أغنية "بتستقوى"، كانت رسالة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة.

- أحرص على تقديم عمل يبقى في الذاكرة.

- أنا خارج السباق الرمضاني هذا العام لظروف خارجة عن إراداتي.

- لا اركز مع الإشاعات لإنها تضييع وقت وأنا محتاجة أركز أكتر مع شغلي وحياتي.

- أحب تيك توك لإن فيه جنون ومختلف عن أي شبكة تواصل اجتماعي.

- التيك توك يظهر إمكانيات وقدرات أي شخص .

- أحب دائماً تقديم التحديات في كل الأدوار .

- من أكثر الأدوار التي بها تحدي مسلسل "ريا وسكينة" و "خيانة مشروعة".

- دخلت قلوب الناس من خلال دوري في "عائلة الحج متولي".

- أستعد لتقديم مسرحية وفيلم مع الفنان أحمد آدم.

- أكثر أغنية بحبها "بنت الجيران" لإنها مبهجة ولذيذة بس مش عايزين أي ألفاظ سيئة في الأغاني.

- كريم عبدالعزيز من أكثر النجوم الذي أتمني العمل معه.