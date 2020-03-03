Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

يلتقي فريق تشيلسي مع فريق ليفربول اليوم الثلاثاء 3 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب اوندا سيرا، إن كيبا حارس تشيلسي سوف يبدأ الليلة ضد ليفربول، وان الحارس سيعود للمشاركة بالبريمرليج ضد ايفرتون نهاية الاسبوع اذا قدم اداء مرضي لفرانك لامبارد مدرب البلوز.


وكان لامبارد قد قرر الدفع بالحارس المخضرم كابييرو لحراسة عرين تشيلسي في الفترة الأخيرة بعد الاخطاء الكارثية لكيبا هذا الموسم مع الفريق.


يذكر أن فريق تشيلسي قد تعاقد مع بورنموث منذ أيام قليلة بنتيجة هدفين مقابل هدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ ثلث ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ 35 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status