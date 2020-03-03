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مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:41 م
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أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي مع فريق ليفربول اليوم الثلاثاء 3 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأشارت تقارير إسبانية حسب اوندا سيرا، إن كيبا حارس تشيلسي سوف يبدأ الليلة ضد ليفربول، وان الحارس سيعود للمشاركة بالبريمرليج ضد ايفرتون نهاية الاسبوع اذا قدم اداء مرضي لفرانك لامبارد مدرب البلوز.
وكان لامبارد قد قرر الدفع بالحارس المخضرم كابييرو لحراسة عرين تشيلسي في الفترة الأخيرة بعد الاخطاء الكارثية لكيبا هذا الموسم مع الفريق.
يذكر أن فريق تشيلسي قد تعاقد مع بورنموث منذ أيام قليلة بنتيجة هدفين مقابل هدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
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