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داعية إسلامي: فيروس كورونا إنذار وتخويف من الله (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، أن فيروس كورونا ليس انتقام من الله، لكنه جرس إنذار وتخويف من المولى عز وجل للعباد؛ حتى يرجعون له، فالله سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من الأم بولدها، ولم يخلُق العباد ليعذبهم.

واستدل "جلال"، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا"، وقوله عز وجل: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ".

وأضاف أن الإنسان حينما يترك القانون الإلهي المتمثل في أفعل ولا تفعل، الذي أوجده الله سبحانه وتعالى ليسعد الناس في هذه الحياة ينبهه ليعود إليه، مشددًا على أن الله ما خلق من داء إلا وله دواء.


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فيروس كورونا مصر فيروس كورونا الكورونا الفجر

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