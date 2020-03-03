هشام شرف لـ"الفجر الفني": "أحضر لأعمال جديدة.. وهذه نصيحة أبي لي"

الفجر الفني

_ بدايتك في مجال التمثيل ومن شجعك للدخول في هذا المجال؟



_ما أقرب الأعمال الفنية إلى قلبك ؟



كل الأشياء التي قمت بعملها قريبة من قلبي كثيراً، ولكن أقرب شئ لقلبي، هي بدايتي في تياترو مصر لأنها قامت بمعرفة الناس بي.





الفن ياخذ ويعطي فماذا أخذ منك وماذا أعطى لك؟



يعطيني الفن راحة وإحساس بأنني شخص آخر، فمن يمثل يتخلى عن شخصيته الحقيقية، وأعيش حيات ناس آخرى وشخصيات مكتوبة على ورق وغريبة عليي، وأهم شئ يعطيه لي الفن حب الناس.





_ الأعمال الفنية الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟



قمت بانتهاء تصوير مسلسل "أتنين في الصندوق" منذ فترة قصيرة، مع حمدي المرغني وأوس أوس وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وحنان سليمان مجموعة كبيرة من النجوم، ودوري إبن محمود البزاوي وهو نائب رئيس دولة أفريقية، وهو دور جديد ومختلف.



وحالياً أقوم بتصوير مسلسل مع علي ربيع، ومصطفى خاطر ودوري فيه بلطجي.





ما الأساس الذي توافق عليه علي الدور المقدم لك ؟



عندما يكون الدور جيد، حتى إذا كانت مساحته قليلة، طلما أستطيع أن أطلع فيه شئ أوافق عليه، ولكن من المهم أن يكون في الدور شئ يشدني له.





_ ما الدور الذي تتمنى أن تقدمه خلال مسيرتك الفنية؟



أتمنى أن أمثل دراما هذه الفترة، وأبتعد عن الكوميدي قليلاً: "والذي أخذ عني فكرة أنني كوميدان فقط، سيتفجأ مع أول دور درامي لي أنني أتقن الدراما جيداً.





_ لو رجع بينا الزمن تتمنى تعمل عمل فني مع من من الممثلين ؟



حديثاً أتمنى العمل مع كل الفنانين الذين لم أعمل معهم، وقديماً أحمد زكي ومحمود عبد العزيز.







حدثنا عن أول حب في حياتك؟



كنت في إبتدائي، وكنت أبعت لها جوابات ولكن كانت القصة تنتهي بعد الإمتحانات .





وما أفضل مرحلة عمرية لك؟ وحديثنا عن أيام الدراسة ؟ وهل أخذت جواب رفد من قبل؟ وما مجموعك في الثانوية العامة؟



كل مرحلة في عمر الإنسان لها جمالها، وأيام الدراسة كنت متفوق حتى دخلت ثانوية عامة، فلم يكمن مستويا مثل الأول، وتقريباً أخذت جواب رفد من قبل، ومجموعي في الثانوية العامة كان 76% ، ودخلت بهم كلية أداب قسم فلسفة في إسكندرية، وتركت الكلية بعد أول سنة دراسة بها وقدمت في معهد فنون مسرحية وتخرجت منها وشرف لي أنني خريج معهد فنون مسرحية .





_هل لديك أصدقاء في الوسط الفني ؟ ومين اقريهم ليك؟



الكثير، ومنهم علي ربيع وأوس أوس ومصطفى خاطر وحمدي مرغني في مسرح مصر جميعم أصدقائي وحسن الرداد وخالد سرحان كثير وأعتز بصداقتهم.





هل السوشيال ميديا مهمة في حياة الفنان؟ وهل تتابع ردود الأفعال من خلالها على أعمالك؟



مهمة في حياة الجميع، وحالياً أصبحت مصدر دخل لناس واتابع ردود الافعال عليها ولا يوجد احد في الدنيا يقدم شئ ولا يشاهد ردود الأفعال عليه.





طموحك في مجال التمثيل ؟



لا يوجد له حدود وأتمنى من الله بأن يكرمني، وأنا أعلم أن الموضوع صعب ولكن لا يوجد شئ صعب عند الله، طموحي بلا حدود، فطموحي أن أكون في مصر نجم شباك الناس تنزل من بيوتها لكي تراه، وبعد ذلك أكون من أهم الممثلين في الوطن العربي، وبعد ذلك أُخذ جايزة أوسكار لمصر .





_ما الصعوبات التي واجهتها في مجال التمثيل؟



كانت في البداية عندما دخلت المعهد وكنت بسعي وبحاول وأقف كثيراً في مكاتب الكاستينج، وأترك صورة وممكن أن أقف بالخمس ساعات والستة، وفي النهاية يخرج أحد ويقول لي "إمشي" مش عايزين حد تاني، تعبت كثيراً قبل ظهوري في الميديا.





مواقف غيرت حياتك للأفضل ؟



لا يوجد موقف بعينه، ولكن أنا على ثقة تماماً أن أي موقف في حيات الإنسان يجب أن يغير منه سواء بالسلب أو بالإجاب، فنحن نعيش لكي نتعلم وتُعلم الدنيا فينا فهذا طبيعي في الدنيا، ولكن الإنسان الجيد لا يعطي للمواقف فرصة بأن تغيره للأسوأ ولكن يجبر الموقف بأن يغيره للأفضل.





بتفضل المسرح أكتر ولا السينما؟ ولماذا؟



أحب الأثنين كثيراً، فالمسرح أبو الفنون والوقفة على المسرح لها هيبة وإحساس آخر، وأمتع شئ في الدنيا سماع ضحكة الناس، عندما تقول "إفيه" يضحكهم، وعندما يأخذ الممثل تحيته من الناس يشعر أنه أسعد الناس حقيقةً، والسينما لها عشقها الخاص وحالتها الخاصة السينما تاريخ عظيم، فالأثنين لهم مكانة في قلبي كبيرة.





ما آخر مسلسل شاهدته وما رأيك فيه ؟



آخر مسلسل تابعته هو مسلسل "رمضان كريم" وكنت أشارك فيه وأشاهده لأنه مسلسل هام كثيراً، وكل من في المسلسل قدموا مسلسل عبقري في التمثيل.





ما الذي تعلمته من والدك الفنان القدير محمد شرف؟ ونصحية قدمها لك ولم تنساها؟



تعلمت منه حب العمل، والإخلاص لها، والاجتهاد والعمل فيها جيداً، والتأير في الناس وترك بصمة فيهم.



والنصيحة التي قدمها لي عدم التأخير في المواعيد، وعندما يأتي لي دور لا أنظر إلى حجمه بل أنظر إلى هل سيتذكرني به الناس أم لا، لا أريد عمل دور بطولة وينساك الناس، بل قوم بعمل بدور صغير ويتذكرك الناس هذا هو الأهم.





ما هي أهم صفة يجب أن تتواجد في الفنان لكي يصل إلى العالمية؟



التعلم، يظل يتعلم فمحاولات التعلم تقودك لأشياء أوسع واشمل، واللغة يجب أن تكون جبدة ويبحث عن الجديد دائماً.





من الجندي المجهول في حياتك؟



أمي، أختي وأصدقائي خارج الوسط الفني .





هل تابعت ألبومات هذا الموسم وما رايك فيها ؟



عمرو دياب وحماقي وتامر عاشور وجورج وسوف وأصالة وشرين عبد الوهاب، وتامر حسني كثيراً وهو من أقرب المطربين لقلبي.





من مثلك الأعلى؟



أبي، وأتمنى في يوم من الأيام أصل لمكانة وعبقرية أحمد زكي وهو مثلي الأعلى كفنان في أوروبا ديمزيل واشطن ودانيال دي لويس.

فنان شاب استطاع أن يلفت الأنظار بموهبته في التمثيل، واجتهد وعافر حتى حظي بشعبية جماهيرية كبيرة، والده ترك علامة كبيرة في قلوبنا وعقولنا، أخذ منه الكثير من الصفات حديثنا عن الفنان هشام شرف.والتقى ""، مع هشام شرف في حوار خاص وتحدث لنا من خلاله عن أعماله الفنية القادمة والكثير عن حياته الشخصية.جاءت بدايتي بالصدفة، فكنت ألعب كرة منذ طفولتي، وذهبت إلى أندية كثيرة،وبعد ذلك لظروف ما تركت الكرة ودخلت الثانوية العامة، فأهتميت بالدراسة أكثر وتركت الكرة، وفي الثانوية العامة تعرفت على أصدقاء لي يُمثلوا فقالوا لي أُمثل، فقمت بالتمثيل معهم وقالوا لي أنني خفيف الظل، فمن هنا جاءت بدايتي في التمثيل فصرت أُمثل في المدرسة وبعد ذلك ألتحقت بمعهد فنون مسرحية ومن بعدها بدأت أمثل.