Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاثنين.. هاني رمزي ضيف الإذاعيين العرب على مسرح حقوق القاهرة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:31 م
Advertisements
هاني رمزي
هاني رمزي
الفجر الفني
Advertisements

تنظم الشعبة العامة للإذاعيين العرب برئاسة الإذاعي شريف عبدالوهاب رئيس إذاعة الشبكة الثقافية سابقا، إحدى شعب الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، ندوة فنيه ثقافية تعقد الاثنين المقبل على مسرح كليه حقوق القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعه القاهرة.

 

يشارك في الندوة الفنان هاني رمزي الذي يتحدث خلال الحوار عن مشواره الفني وأبرز التحديات التي واجهها خلاله، كما يتطرق إلى حياته الشخصية وأبرز الأعمال التي قدمها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة.

 

ويشارك في الندوة الدكتور إبراهيم أبوذكري ويتحدث خلاها عن مستجدات الإعلام والفن المصري في الفترة الحالية.

 

كما يشارك كلا من الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب السابق، والمستشار أمير رمزي رئيس محكمه الجنايات أمن دولة للتحدث عن صورة المحامي في السينما المصرية من وجهه نظرهم.

 

ومن المقرر أن تشهد الندوة حضور عدد من رجال الصحافة والإعلام.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ أقل من نصف ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ 38 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 37 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status