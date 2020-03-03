الاثنين.. هاني رمزي ضيف الإذاعيين العرب على مسرح حقوق القاهرة

تنظم الشعبة العامة للإذاعيين العرب برئاسة الإذاعي شريف عبدالوهاب رئيس إذاعة الشبكة الثقافية سابقا، إحدى شعب الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، ندوة فنيه ثقافية تعقد الاثنين المقبل على مسرح كليه حقوق القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعه القاهرة.

يشارك في الندوة الفنان هاني رمزي الذي يتحدث خلال الحوار عن مشواره الفني وأبرز التحديات التي واجهها خلاله، كما يتطرق إلى حياته الشخصية وأبرز الأعمال التي قدمها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة.

ويشارك في الندوة الدكتور إبراهيم أبوذكري ويتحدث خلاها عن مستجدات الإعلام والفن المصري في الفترة الحالية.

كما يشارك كلا من الدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب السابق، والمستشار أمير رمزي رئيس محكمه الجنايات أمن دولة للتحدث عن صورة المحامي في السينما المصرية من وجهه نظرهم.

ومن المقرر أن تشهد الندوة حضور عدد من رجال الصحافة والإعلام.