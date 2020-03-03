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حجز المدرس المتهم بهتك عرض طفلة في العجوزة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحجز مدرس ٢٤ ساعة على ذمة التحريات لهتكه عرض طالبة بمدرسة بالعجوزة.

وكما أمرت باستدعاء الأخصائية الاجتماعية وعدد من المدرسين لسماع أقوالهم، فيما طلبت بعرض الطفلة على الطب الشرعي، لبيان تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

واستمعت النيابة، لأقوال المدرس "عادل"، ٥٦ عامًا، المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، والذي أكد أنه لم يرتكب هذه الواقعة.

وقال المدرس في التحقيقات: إنه يعرف الطفلة وكان يعاملها مثل ابنته، مضيفًا: أنه لم يطلب هذا الفعل، لأنه مدرس داخل المدرسة والجميع يحترمه، فيما طلب شهادة المدرسين لعلمهم لأخلاقه بينهم، مضيفًا أنه كان يساعدها فيما تخفق فيه في المدرسة.

وأدلت الطالبة خلال تحقيقات النيابة، أنها كانت من فترة يطلبها المدرس ويقدم لها المساعدة في الدروس، ويوم الواقعة، طلب من طالبة أخرى أن تأتي بكوب من القهوة لغرفة المكتبة، وفور ذلك طلب منها أن تنادي الطالبة الأخرى على "وعد"، بأن تأتي هي بالقهوة للغرفة.

وتابعت، أنه فور دخولها للغرفة، قام بفتح "سوستة" البنطلون وقام بملامسة جسدها وهتك عرضها، وأحدث ذلك صدمة للفتاة، وقامت بالهروب على إحدى المدرسات بالمدرسة لاحتوائها.

وكشفت الفتاة في التحقيقات، أنه فور ارتكاب ذلك طلب منها ذات المدرس فعل ذلك مرة أخرى، وعندما رفضت، هددها بسقوطها في بعض المواد، فقررت على الفور إبلاغ والدتها وأشقائها.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "وعد"، بالصف السادس الابتدائي 12 عاما، يتهمون مدرسًا يدعى "عادل" 56 عاما، يعمل ذات المدرسة التي بها الطفلة باستدراج نجلتهم لإحدى الغرف الكائنة بالمدرسة لهتك عرضها والتحرش بها، فتم القبض على المدرس.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

هتك عرض طالبة العجوزة حجز مدرس

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