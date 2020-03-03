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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3- 3 - 2020.. بث مباشر مباراة تشيلسي وليفربول

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:22 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 3 - 3 - 2020، أبرزها مباراة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

تشيلسي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءً بتوقيت تونس، و7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويست بروميتش ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

مباريات اليوم في كأس ألمانيا "ربع النهائي"

شالكه ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءً بتوقيت تونس، و7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ19"

الفتح الرباطي ضد أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءً بتوقيت تونس، و7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.
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