مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3- 3 - 2020.. بث مباشر مباراة تشيلسي وليفربول

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 3 - 3 - 2020، أبرزها مباراة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"





تشيلسي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءً بتوقيت تونس، و7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





ويست بروميتش ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش.





مباريات اليوم في كأس ألمانيا "ربع النهائي"





شالكه ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءً بتوقيت تونس، و7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ19"





الفتح الرباطي ضد أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءً بتوقيت تونس، و7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.