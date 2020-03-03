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محافظ بني سويف يحيل مسؤلي النظافة والتنظيم بإهناسيا للتحقيق

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإحالة مسؤولى التنظيم والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، للتحقيق،وذلك لوجود تعديات وكثرة الإشغالات وتدني مستوى الحالة العامة للنظافة في بعض الشوارع الرئيسية، مبديا استيائه من الحالة العامة للتظافة والحركة المرورية بالمدينة،ومشددا على أنه لن يتهاون تجاه أي تقصير في ملفات النظافة ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية لاستعادة الشكل الحضاري لكافة شوارع وميادين المحافظة.

وأثناء خط سيره لمركز سمسطا،لاحظ وجود تعديات واشغالات على الطريق الرئيس بدائرة مجلس قروي العواونة، مستسفرا عن الاجراءات المنفذة ضد هذه المخالفات، موجها باحالة مدير التنظيم والاسغالات للتحقيق للتقصير في ازالة التعديات والاشغالات في المهد، مشددا على ضرورة الازالة في المهد وعدم ترك المشكلة حتى تتفاقم.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز ومدينة اهناسيا، ضمن برنامجه الميداني الخاص بتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المشروعات الخدمية الجارية تنفيذها بكافة مراكز ومدن المحافظة، والإطلاع أولا بأول على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ونسب الانجاز، وتذليل اية معوقات تواجه المشروعات خاصة في القطاعات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين الحياتية.

تفقد المحافظ مستشفى اهناسيا المركزى،والذى يشهد أعمال تطوير شامل (انشاء وتجهيز جديد)،حيث ناقش الموقف التنفيذي للمشروع، متسفسرا من القائمين على التنفيذ عن نسبة الاتجاز وتوقيتات الانتهاء من المشروع وما اذا كانت توجد معوقات لسرعة تذليلها،مطالبا بأهمية سرعة نهو المشروع لتشغيل المستشفى في أسرع وقت ممكن، نظرا لأن المستشفى المركزي تمثل أهمية قصوى للمواطن باهناسيا،خاصة وأن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة، فيما قامت الصحة بتدريب الأطباء وتوفير التجهيزات.

كما واصل المحافظ جولته بزيارة المنطقة الأثرية باهناسيا، وتفقد منطقة آثار دشاشة بسمسطا،والتي تضم جبانة فرعونية متميزة تقع أعلى الجبل الغربي على ارتفاع 40 متر من سطح الأرض وتعود إلى الأسرة الخامسة من العصر الفرعوني القديم وتحتوي على مقابر تم بناؤها من الصخر في باطن الجبل، وذلك ضمن برنامجه الميداني للوقوف على أرض الواقع المقومات الأثرية والتاريخبة بالمحافظة، والميزات النسبية التي تتوفر لها، في اطار الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالمحافظة سياحيًا من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية المتوافرة واعداد برنامج سياحي متكامل لادراجه على الخريطة السياحية المصرية.
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الكلمات المفتاحية

منطقة آثار الصحة الأطباء الصحة اﻻثار

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