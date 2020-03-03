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اليونان: تركيا تعمل بكل طاقتها في تهريب المهاجرين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:11 م
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رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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علق رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، عن أزمة مهاجرين، قائلا: "ما يحدث الأن هو محاولة من تركيا لصرف النظر عن أزمتها في الملف السوري".

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن تركيا تعمل بكل طاقتها في تهريب المهاجرين، لتشكل تهديد للحدود الأوروبية بالكامل.

وأمس الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليونان لها الحق في تطبيق القانون على حدودها مع تركيا، خلال اتصال هاتفي مع ميتسوتاكيس.

وتتهم اليونان تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود، في "هجوم" منظم، وقالت إنها مصرة على إبعادهم.

ومنعت اليونان، الأحد، ما يقرب من 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية خلال الساعات الماضية، واصفة ما تفعله أنقرة بـ"الهجوم المنظم".

والعلاقات بين اليونان وجارتها تركيا متوترة حتى في أفضل الظروف. 

والسبت الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصدير عناصر التنظيمات الإرهابية التي يؤويها في بلاده منذ فترة طويلة ويقدم لها الدعم المالي واللوجستي.

وقال الرئيس التركي، بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، منذ مساء الجمعة، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى. 

وفي وقت سابق أمس الإثنين، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استخدام الرئيس التركي ملف اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا بـ"غير المقبول".

من جانبه، أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مارجريتس شيناس، أنه لا يمكن لتركيا "ابتزاز" أوروبا بملف اللاجئين.


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