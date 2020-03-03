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ننشر تحقيقات النيابة في انهيارعقار بولاق أبو العلا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انهيار سقف الطابق الأول من عقار مكون من 5 طوابق في منطقة بولاق أبو العلا عن إصابة شخصين أحدهما توفي في الحال.

وتبين من التحقيقات أن الضحية يدعى منصور ويبلغ من العمر 55 سنة وقد انهار عليه السقف وتوفي في الحال، والضحية الثاني يدعى "حسن.م" وقد أصابه بإصابات خطيرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعود البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد انهيار عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، وتبين انهيار سقف الطابق الأول من عقار مكون من ٥ طوابق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان أحد الضحايا وتم نقله إلى المستشفى وجار البحث عن باقي الضحايا.
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الكلمات المفتاحية

تحقيقات بولاق ابو العلا انهيار عقار

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