Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطاع السجون يستقبل وفدًا من المراسلين الأجانب (فيديو وصور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:11 م
Advertisements
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
استقبل قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، وفدًا ضم عددًا من مراسلى وكالات الأنباء الأجنبية، بالإضافة إلى مسئولي مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.

وزار الوفد، سجن النساء بالقناطر، حيث تفقدوا أوضاع النزيلات، وزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).

والتقى الوفد، عددًا من النزيلات، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

يأتى ذلك إستمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطاع السجون المراسلين الأجانب السجون

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ 18 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تكشف تطورات تحاليل 1447 حالة مشتبه في إصابتها بالكورونا

منذ 33 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 14 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ أقل من ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"السجون" تنظم احتفالية للنزلاء بمناسبة أعياد أكتوبر

وفد من " المجلس القومي للمرآة" يزور نزيلات سجن القناطر

"إلتزام بقواعد حقوق الإنسان".. دلائل قاطعة عن كذب الجزيرة بشأن السجون المصرية

وفد "القومي لحقوق الإنسان" يزور سجني النساء بالقناطر والمرج العمومي

قطاع السجون يستقبل وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ببورسعيد

وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

03:37 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status