قطاع السجون يستقبل وفدًا من المراسلين الأجانب (فيديو وصور)

استقبل قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، وفدًا ضم عددًا من مراسلى وكالات الأنباء الأجنبية، بالإضافة إلى مسئولي مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.





وزار الوفد، سجن النساء بالقناطر، حيث تفقدوا أوضاع النزيلات، وزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).



