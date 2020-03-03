شاهد.. صلاة البابا تواضروس بمناسبة الصوم الكبير

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وهو يصلي صلاة بمناسبة الصوم الكبير وقال فيها: نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل عطاياك وليتبارك أسمك فينا لتعطينا يا رب نعمة هذا الصوم وأن يكون هذا الصوم صوما روحانيا وتعطينا فيه يا رب أن نقف أمامك ونجدد ذاتنا وتعطينا يا رب أن تجدد حياتنا من الداخل.وتابع البابا تواضروس: يا سيدنا الصالح نحن نسمع كلمتك "ادخل إلى مخدعك وأغلق بابك" ونحن ندخل إلى مخدعنا ونغلق بابنا ونتمتع بحضرتك ونغلق كل باب للعالم، باركنا يا سيدنا بكل بركة روحية، وأذكر يا رب مرضى شعبك والمتضايقبن وأذكر الذين فى شدة وأذكرنا جميعا في مراحمك.كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل، صباح أمس بالمقر البابوي بالقاهرة، السيد فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له وتأتي زيارة فولفجانج للمقر البابوي في إطار زيارته الحالية لمصر.