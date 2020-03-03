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وزير القوى العاملة يفتتح معرضين لتسويق المنتجات والفنون التشكيلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:10 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، المعرض السنوي لتسويق منتجات القطاع العام والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة ، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بعد غد الخميس ، ويستمر أسبوعا، وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة بالوزارة.

كما من المقرر أن يفتتح الوزير معرض الفنون التشكيلية 13 مارس الجاري، في مجالات الرسم الزيتي، والرسم بأنواعه الأخرى، والنحت والخزف والأعمال النحاسية، والأعمال النسوية، والأشغال اليدوية ، والتصوير الضوئي، والخط العربي، بالإضافة إلي اللوحات الارشادية في القضايا التي يعاني منها المجتمع مثل (الادمان ومحو الأمية ، وتنظيم الأسرة وترشيد الاستهلاك والمشكلة اسكانية وغيرها). 
 
وأكد "سعفان"، أن المعرض يأتي انطلاقاً من دور الوزارة للمساهمة في تشجيع الشركات والشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة معرضين المنتجات والفنون التشكيلة

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