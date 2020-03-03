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بطريركية الأقباط الكاثوليك تدشن كورال الإيبارشية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:09 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الإيبارشية بدأت في تدشين كورال الإيبارشية.

وأضاف، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك تحت شعار (سفر المزامير 96: 1) رَنِّمُوا لِلرَّبِّ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً. رَنِّمِي لِلرَّبِّ يَا كُلَّ الأَرْضِ.

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.
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الكلمات المفتاحية

كورال الإيبارشية بطريركية الأقباط الكاثوليك

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