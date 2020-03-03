الفيفا تُلزم اللجنة الخماسية بالانتهاء من اللائحة خلال شهر

ألزم الاتحاد الدولي "فيفا"، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بصياغة اللائحة الجديدة، بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ أخر زيارة لوفد الفيفا للجبلاية.



وكانت سارة ساليموني مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تواجدت في الاتحاد المصري منذ أيام لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية.



ومن المقرر أن تعود ساليموني بعد شهر من تاريخ زيارتها حتى تتسلم اللائحة الجديدة وتعطي المجلس البنود الأخيرة والمعتمدة من الفيفا بشأن الانتخابات قبل عرضها على الجمعية العمومية.





وكانت سارة ساليموني، رفضت مقترح أعضاء الجبلاية بوضع بند في اللائحة الجديدة، يقضي بمنع الإعلاميين من الترشح في الانتخابات، وسيجرى الاكتفاء بتطبيق بند تضارب المصالح فقط.



وكانت الفيفا قامت بتعين اللجنة الخماسية الحالية لإدارة شؤون الكرة المصرية بشكل مؤقت، عقب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.