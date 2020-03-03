وزير الثقافة تطلق حملات للتوعية الوقائية من فيروس كرونا بمختلف المحافظات

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إقامة حملات توعية للوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية خاصة فيروس كرونا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها في مختلف ربوع مصر، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قالت عبد الدايم إن هذه الحملات تاتي انطلاقا من دور وزارة الثقافة في نشر الوعي بمختلف صوره داخل المجتمع.

وأضافت أن القوى الناعمة تعد احد أهم الوسائل المؤثرة فى وأسلوب فعال لإطلاق الرسائل الايجابية، مشيرة أنها تؤكد تكاتف المؤسسات الوطنية لتحقيق صالح الوطن وأبناءه.