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عمال المصانع ومرضى الأورام.. تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:30 م
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منى صموئيل
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قالت الدكتورة مايسه شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق: إن فئة الأطفال الأقل من سنتين، وكبار السن، هم الأكثر عرضة لإلتقاط فيروس كورونا.
وأضافت في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأمراض الأكثر عرضة لإلتقاط الفيروس هم: مرضى الجهاز المناعي خاصة الذين يعانون من الربو الشعبي والحساسية بالصدر، ومريض السكر، ومرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي على الرئة.
وتابعت: أن هناك أشخاص في المجتمع يعانون من قصور في وظائف التنفس وهم أكثر عرضة للإصابة أيضًا، مثل: عمال مصانع النسيج، والأسمنت، والسيراميك والمواد العازلة.
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