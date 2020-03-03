Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمال المصانع ومرضى الأورام.. تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
قالت الدكتورة مايسه شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق: إن فئة الأطفال الأقل من سنتين، وكبار السن، هم الأكثر عرضة لإلتقاط فيروس كورونا.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأمراض الأكثر عرضة لإلتقاط الفيروس هم: مرضى الجهاز المناعي خاصة الذين يعانون من الربو الشعبي والحساسية بالصدر، ومريض السكر، ومرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي على الرئة.

وتابعت: أن هناك أشخاص في المجتمع يعانون من قصور في وظائف التنفس وهم أكثر عرضة للإصابة أيضًا، مثل: عمال مصانع النسيج، والأسمنت، والسيراميك والمواد العازلة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا عمال المصانع بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ 17 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 12 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

حسن شاكوش يضع سمير غانم في أزمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

دراسة.. المرأة المدخنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

تعرفي على أسباب "الأنفلونزا" وأعراضها وطرق علاجها

الاثنين المقبل.. "طب الإسكندرية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

"لإذكاء الوعي".. لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكان؟

كيف يتسبب فيروس كورونا في وفاة الإنسان؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

02:52 م

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status