عمال المصانع ومرضى الأورام.. تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

قالت الدكتورة مايسه شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق: إن فئة الأطفال الأقل من سنتين، وكبار السن، هم الأكثر عرضة لإلتقاط فيروس كورونا.





وأضافت في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأمراض الأكثر عرضة لإلتقاط الفيروس هم: مرضى الجهاز المناعي خاصة الذين يعانون من الربو الشعبي والحساسية بالصدر، ومريض السكر، ومرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي على الرئة.



