Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزراء أوبك يجتمعون لمناقشة زيادة خفض إنتاج النفط

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بدأ وزراء أوبك التوافد على فيينا اليوم الثلاثاء، إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمى لفيروس كورونا الجديد.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فى ديسمبر على خفض جماعى للإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا الشهر.

وتخفض السعودية الإنتاج طوعيا 400 ألف برميل إضافية، مما يعنى أن أوبك+ تخفض الإنتاج فعليا بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.

لكن منذ ذلك الحين، ألقى الانتشار العالمى لفيروس كورونا، الذى ظهر لأول مرة بالصين، بظلاله على الطلب العالمى مع تباطؤ النشاط الصناعي، فى حين تلقت حركة النقل الجوى عالميا ضربة شديدة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمى على النفط هبط بواقع 425 ألف برميل يوميا فى الربع الأول إلى أدنى مستوياته فى عشر سنوات، وقالت إن هذه التوقعات قد تخضع لمزيد من المراجعة.

وتناقش أوبك خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إضافية وخيارات أخرى، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه لتحقيق استقرار للأسعار الآخذة فى التراجع، ويزيد ذلك عن خفض 600 ألف برميل يوميا اقتُرح فى البداية.

وساهم الحديث عن خفض أكبر فى رفع أسعار النفط فى الأيام الأخيرة، وانتعشت أسعار خامى برنت وغرب تكساس الوسيط بعض الشيء خلال اليومين الماضيين إثر هبوط بأكثر من 20 % عن ذروة 2020 فى يناير.

ولم تقتنع روسيا حتى الآن بالحاجة إلى خفض أكبر، وتقول بعض المصادر إن أوبك قد تتحمل التخفيضات الإضافية بنفسها.

لكن ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل، ثانى أكبر شركة منتجة للنفط فى روسيا، إن خفضًا إضافيًا قدره مليون برميل يوميا سيكون كافيا لتحقيق توازن فى السوق ورفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

وحتى الآن، تجاوز عدد الوفيات عالميا جراء الفيروس ثلاثة آلاف، إلى جانب 86500 حالة إصابة، وينتشر الفيروس حاليا خارج الصين بمعدل أسرع كثيرا منه داخل البلد الذى بدأ فيه.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزراء اوبك اوبك الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ 17 دقيقة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حسن شاكوش يضع سمير غانم في أزمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أوبك" خفضت إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً في يناير

اسعار النفط تقفز بعد توصل السعودية وروسيا لتعميق اتفاق خفض الإنتاج

فيروس كورونا يهوي بأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين

روسيا : لم نحس أمرنا من تمديد اتفاق خفض الإنتاج

أوبك تقلص توقعات الطلب على النفط لعام 2020

أسعار النفط تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

02:52 م

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status