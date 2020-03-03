إلغاء مؤتمر الدفاع البحري في قطر بسبب كورونا

ألغت اللجنة المنظمة معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020" المقرر إقامته في الفترة ما بين 16 و18 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، أعلنت وزارة الصحة القطرية، أن فحوصات طبية كشفت عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض إلى 8 حالات حتى الآن.

وفي بيان لوزارة الصحة القطرية، أكدت أن الحالتين تعودان لقطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

وسجلت الصين، بؤرة انتشار الفيروس، 125 إصابة جديدة، الثلاثاء، مما يجعلها أدنى حصيلة يومية منذ ظهور "كورونا" قبل نحو 6 أسابيع، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، جميعها في مقاطعة خوبي، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2943