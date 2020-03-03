الأهلي يخوض تدريبه على ملعب جديد في جنوب إفريقيا

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر إجراء تغير في ملعب تدريب الفريق، حيث تم نقل تدريبات الفريق من ملعب كلية التكنولوجيا في بريتوريا، إلى مجمع ملاعب الجامعة بالمدينة، نظرًا لأفضلية أرضيته.



وكان رينيه فايلر، حرص على التوجه إلى ملعب الجامعة قبل توجه الفريق واللاعبين لإجراء التدريبات، من أجل معاينة الأرضية والاطمئنان عليها حرصًا للحفاظ على لاعبيه من الإصابات.



ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز ذهابًا على ملعب القاهرة الدولي بهدفين دون رد، بذهاب الدور ربع نهائي.