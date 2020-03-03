"بعاملها زي ابنتي".. اعترافات المدرس المتهم بهتك عرض "طفلة العجوزة"





وقال المدرس في التحقيقات: إنه يعرف الطفلة وكان يعاملها مثل ابنته، مضيفًا: أنه لم يطلب هذا الفعل، لأن مدرس داخل المدرسة والجميع يحترمه، فيما طلب شهادة المدرسين لعلمهم لأخلاقه بينهم، مضيفًا: أنه كان يساعدها فيما تخفق فيه في المدرسة.







وأدلت الطالبة خلال تحقيقات النيابة: أنها كانت من فترة يطلبها المدرس ويقدم لها المساعدة في الدروس، ويوم الواقعة، طلب من طالبة آخرى أن تأتي بكوب من القهوة لغرفة المكتبة، وفور ذلك طلب منها أن تنادي الطالبة الآخرى على "وعد"، بأن تأتي هي بالقهوة للغرفة.



وتابعت: أنه فور دخولها للغرفة، قام بفتح "سوستة" البنطلون وقام بملامسة جسدها وهتك عرضها، حدثت صدمة للفتاة، وقامت بالهروب على إحدى المدرسات بالمدرسة لاحتوائها.

وكشفت الفتاة في التحقيقات، أنه فور ارتكاب ذلك طلب منها ذات المدرس فعل ذلك مرة أخرى، وعندما رفضت، هددها بسقوطها في بعض المواد، فقررت على الفور إبلاغ والدتها وأشقائها.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "وعد"، بالصف السادس الإبتدائي 12 عاما، يتهمون مدرسًا يدعي "عادل" 56 عاما، يعمل ذات المدرسة التي بها الطفلة باستدراج نجلتهم لإحدى الغرف الكائنة بالمدرسة لهتك عرضها والتحرش بها، فتم القبض على المدرس.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

استمعت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لأقوال المدرس "عادل"، ٥٦ عامًا، المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، مؤكدًا أنه لم يرتكب هذه الواقعة.