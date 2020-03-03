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برلماني: التعاقد مع المعلمين بالحصة يُثبت فشل الوزير

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:13 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قيام وزارة التربية والتعليم بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة على ألا يتجاوز ثمن الحصة الواحدة 20 جنيهًا، يُثبت فشل الوزير في إدارة العملية التعليمية بأكملها.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن دور المعلم لا يقتصر على إعطاء المادة التعليمية فقط وإنما يشمل أيضًا تعليم الطلاب الآداب والأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين، مشيرًا إلى أن المعلم لابد وأن يكون قُدوة للطلاب ونموذجًا يُحتذي به.

وتساءل عضو لجنة التعليم من سيعاقب هؤلاء المعلمين المتعاقدين بالحصة في حال عدم التزامهم بالحضور؟ مؤكدًا أنه لابد وأن يكون هناك ارتباط وثيق وتواصل مستمر بين المعلم والطلاب وهو ما لا يمكن تحقيقه في حال التعاقد بالحصة أو المعلمين بالتطوع كما أعلن الوزير في وقت سابق، ومِن ثَم ستفقد العملية التعليمية أهميتها.

وأشار النائب، إلى أن الوزير أعلن في نهاية العام الماضي عن مسابقة الـ 30 ألف معلم، وقاموا بممارسة العملية التعليمية لمدة شهرين وتم إعطاؤهم مكافأة تُقدر بـ 1800 جنيه، ثم أعلن العام الحالي عن مسابقة الـ 120 ألف معلم وتم إجبارهم على أن يكون لديهم عضوية في نقابة المُعلمين ورغم ما أنفقوه من أموال على الأوراق المطلوبة للتقديم وما بذلوه من تعب ومجهود، وأعلن الوزير أنه ليس ملتزم بتعيينهم، مؤكدًا أن كل هذه القرارات الغير مدروسة تؤكد فشله في إدارة المنظومة التعليمية.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم لجنة التعليم المعلمين

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