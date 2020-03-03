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7 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي المالي للتراجع بختام جلسة اليوم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:08 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.02% خاسرا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2536.21 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات والاستثمار ، وبلغت أحجام التداول  بسوق دبي المالي اليوم 144.3 مليون سهم محققة ما قيمته 183.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2816 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم واحد.
 

وتراجعت 7 قطاعات بسوق دبي المالي، وجاء على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.75%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي اليوم ، سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.06%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.88%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 32.6 مليون درهم.
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