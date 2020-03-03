تفاصيل وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

لقي شاب مصرعه دفنًا تحت أنقاض منزل إنهار عليه أثناء التنقيب عن الآثار بقرية شبرا بدين، التابعة لمركز المنصورة.

البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بانهيار منزل بشبرا بدين.





على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة، والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، ورجال الحماية المدنية "الإنقاذ البري والنهري"، تحت إشراف العميد أحمد مهدي مدير إدارة الحماية المدنية، بقيادة الرائد مصطفى جلال، والرائد محمد طه، إلى مكان الواقعة.





وبالفحص تبين أن سبب الانهيار حفر بعمق 10متر وبقطر 1،5، وأن الضحية "صلاح نصز إسماعيل"، 36 سنة، طباخ، ومقيم برق العز، كان ينقب على أثار أسفل المنزل.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق .



